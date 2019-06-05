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ПМЭФ-2019 ,  
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Защита Калви назвала «отправную точку» для поездки бизнесмена на ПМЭФ
Адвокаты основателя фонда Baring Vostok ждут постановление следствия. Ранее ФСИН сообщила, что готова организовать поездку бизнесмена на экономический форум в Петербург
Майкл Калви (Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg)

Защита основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, находящегося под домашним арестом по делу о мошенничестве на 2,5 млрд руб., подала ходатайство о поездке бизнесмена на Петербургский международный экономический форум, однако пока не получила ответа от следствия. Об этом сообщил «РИА Новости» адвокат бизнесмена Дмитрий Савочкин.

«У нас нет постановления ни об отказе, ни об удовлетворении», — сказал он. Адвокат добавил, что видел сообщения о том, что ФСИН согласны организовать визит Калви на ПМЭФ. «Но отправная точка — это постановление следователя», — сказал он.

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Речь идет заявлении заместителя руководителя ФСИН Валерия Максименко. В беседе с РБК он заявил, что служба готова оказать содействие Калви в поездке на Петербургский экономический форум. Он уточнил, что если следствие даст бизнесмену разрешение ехать на форум, он сможет поехать в Петербург без конвоя. «В этом случае мы его наблюдение с Москвы переключим на Санкт-Петербург», — пояснил Максименко.

Baring Vostok передал Следственному комитету прошение об участии Калви в ПМЭФе в конце мая. «Калви также давно зарегистрирован как участник форума и надеется принять участие в мероприятиях», — говорилось в сообщении фонда.

Петербургский международный экономический форум проводится ежегодно, начиная с 1997 года. В этом году мероприятия пройдут с с 6 по 9 июня.

Калви был задержан в Москве 15 февраля по так называемому делу Baring Vostok. Вместе с ним были задержаны пять других фигурантов дела. Всех их заподозрили в хищении 2,5 млрд руб. у банка «Восточный». По версии следствия, фигуранты дела завысили стоимость акций International Financial Technology Group с 600 тыс. до 3 млрд руб., а также убедили акционера банка «Восточный» погасить этими ценными бумагами долг Первого коллекторского бюро. В апреле Калви был переведен под домашний арест.

Автор: Мария Бондаренко
Теги: Майкл Калви, ПМЭФ
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