Польская комиссия осмотрела детали Ту-154 Качиньского

На аэродроме Смоленск-Северный завершился очередной осмотр фрагментов разбившегося в 2010 году самолета Ту-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В ведомстве отметили, что осмотр с применением фото- и видеосъемки был инициирован польской стороной. К осмотру агрегатов, подузлов и конструктивных элементов была допущена делегация из семи человек, представляющих польскую прокуратуру и военную жандармерию. Также в осмотре приняли участие российские следователи и криминалисты.

«Кроме того, по просьбе иностранных коллег в их присутствии проведены дополнительные допросы очевидцев авиакатастрофы», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что польская сторона осталась довольна результатами проделанной работы и выразила желание продолжать сотрудничество.