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Польская комиссия осмотрела детали Ту-154 Качиньского

На аэродроме Смоленск-Северный завершился очередной осмотр фрагментов разбившегося в 2010 году самолета Ту-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В ведомстве отметили, что осмотр с применением фото- и видеосъемки был инициирован польской стороной. К осмотру агрегатов, подузлов и конструктивных элементов была допущена делегация из семи человек, представляющих польскую прокуратуру и военную жандармерию. Также в осмотре приняли участие российские следователи и криминалисты.

«Кроме того, по просьбе иностранных коллег в их присутствии проведены дополнительные допросы очевидцев авиакатастрофы», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что польская сторона осталась довольна результатами проделанной работы и выразила желание продолжать сотрудничество.

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В СК отметили, что у российской стороны нет сомнений относительно обстоятельств авиакатастрофы. Российские следователи считают, что все собранные ранее материалы по делу крушения самолета свидетельствуют об ошибочных действиях экипажа, который продолжил заход на посадку в условиях отсутствия видимости.

Самолет Ту-154M, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский, польские депутаты и высшее военное командование, разбился 10 апреля 2010 года. Тогда погибли восемь членов экипажа и 88 пассажиров. Катастрофа произошла при заходе на посадку в аэропорту Смоленска. Делегация направлялась на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела.

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В 2015 году началось новое расследование, в 2017 году польская комиссия установила, что перед падением на борту самолета был взрыв. В августе 2017 года в комиссии заявили о следах взрыва на крыле лайнера. При этом в СК утверждали, что не обнаружили следов взрывчатки на самолете Качиньского. В июне 2018 года польская комиссия добавила, что на теле одной из жертв крушения также найдены следы взрыва.

Теги: Лех Качиньский, Ту-154, Следственный комитет РФ
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