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СК назвал инсинуацией сообщения о замене черных ящиков Ту-154 Качиньского
Политика, 17:44
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СК назвал инсинуацией сообщения о замене черных ящиков Ту-154 Качиньского

Обвинения польского политика Антони Мачеревича в адрес России в «подмене черных ящиков самолета Ту-154М сразу после случившейся в апреле 2010 года катастрофы» являются ничем не подкрепленной инсинуацией. Об этом говорится в заявлении Следственного комитета России.

«Такая информация воспринимается исключительно как <...> попытка дестабилизировать нормальный рабочий процесс представителей двух ведомств [СК России и компетентных органов Польши]», — отметили представители СКР.

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В сообщении ведомства отмечается, что в окончательном техническом отчете МАКа по расследованию крушения сообщалось, что были обнаружены бортовые защищенные звуковой, параметрический и эксплуатационный параметрический регистраторы. Помимо трех стандартных самописцев на самолете был установлен дополнительный эксплуатационный параметрический регистратор АТМ, его установка не была согласована ни с разработчиком самолета (ОАО «Туполев»), ни с разработчиком системы регистрации (ОАО «НПО «Прибор»).

«То есть польская сторона сначала сама установила дополнительный нештатный регистратор, а теперь появляются заявления, что регистраторов слишком много», — говорится в сообщении.

Также в ведомстве отметили, что вскрытие и копирование данных штатных черных ящиков проводились российскими следователями при участии польских авиационных специалистов и польской военной прокуратуры. Более того, последний польский самописец вскрыли в Варшаве. В связи с этим в СКР заявили, что все обвинения в адрес России безосновательны.

В конце августа СКР сообщил, что российские и польские следователи проведут дополнительный осмотр деталей разбившегося под Смоленском польского самолета Ту-154М.

Самолет Ту-154М, на борту которого находился президент страны Лех Качиньский, разбился 10 апреля 2010 года под Смоленском. В результате крушения погибли восемь членов экипажа и 88 пассажиров.

Теги: следователи , комментарий , публикации , крушение , ТУ-154
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