Суд обязал Валенсу извиниться перед Качиньским за посты в Facebook

Суд в городе Гданьск обязал экс-президента Польши Леха Валенсу принести извинения главе партии «Закон и справедливость» Ярославу Качиньскому, которого он обвинил в Facebook в авиакатастрофе президентского борта Ту-154 под Смоленском в 2010 году, пишет газета Rzeczpospolita.
Судья посчитал, что обвинения, с которыми выступил Валенса, не могут быть основаны на допущениях и, поскольку экс-президент не представил доказательств, он должен будет извиниться перед Качиньским в СМИ. Газета отмечает, что приговор не является окончательным и Валенса намерен обжаловать его в Страсбургском суде.
Поводом для судебного разбирательства стали несколько постов в Facebook, написанных Валенсой с 2015 по 2017 годы. В них он говорил, что команда президентского самолета подчинялась братьям Ярославу и Леха Качиньским, при этом первый, по его словам, знал о неблагоприятных погодных условиях во время последнего полета, не стал его отменять.
Ту-154 с президентом Польши Лехом Качиньским разбился во время захода на посадку в аэропорту Смоленск-Северный в 2010 году, погибли все 96 человек, находившиеся на его борту. В Международном авиационном комитете заявили, что причиной катастрофы стала ошибка экипажа, такие же выводы сделала польская комиссия, возглавляемая главой МВД страны Ежи Миллером.
После прихода к власти в Польше партии «Закон и справедливость», расследование возобновили.