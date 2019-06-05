В работе Qiwi произошел сбой

В работе одного из крупнейших российских платежных сервисов Qiwi произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает работу популярных сервисов.

Пик жалоб пользователей пришелся на промежуток с 15.00 до 18.00 мск. Самые частные проблемы — работа веб-сайта (42%), мобильного приложения (34%), сбой всех сервисов (23%).

В Qiwi заявили, что сбой в работе произошел из-за пожара в дата-центре в Москве, сообщает ТАСС. Компания восстановила проведение платежей, а также отметила, что все данные клиентов в безопасности.

Ранее в работе электронного почтового сервиса Mail.ru произошел сбой. Причиной также стал пожар в дата-центре в столице. Днем 5 июня в районе Лефортово произошел пожар. Загорелось двухэтажное административно-производственное здание, в котором расположен дата-центр.

