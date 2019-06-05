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Goldman Sachs $260 (+37,47%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20 Купить
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
Яндекс ₽2 000 (-14,57%) прогноз QBF к 30.09.19 Купить
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В работе Qiwi произошел сбой

В работе одного из крупнейших российских платежных сервисов Qiwi произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает работу популярных сервисов.

Пик жалоб пользователей пришелся на промежуток с 15.00 до 18.00 мск. Самые частные проблемы — работа веб-сайта (42%), мобильного приложения (34%), сбой всех сервисов (23%).

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Пользователи пожаловались на сбои в работе Mail.ru

В Qiwi заявили, что сбой в работе произошел из-за пожара в дата-центре в Москве, сообщает ТАСС. Компания восстановила проведение платежей, а также отметила, что все данные клиентов в безопасности.

Ранее в работе электронного почтового сервиса Mail.ru произошел сбой. Причиной также стал пожар в дата-центре в столице. Днем 5 июня в районе Лефортово произошел пожар. Загорелось двухэтажное административно-производственное здание, в котором расположен дата-центр.
 

Теги: Qiwi
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