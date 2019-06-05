Пользователи пожаловались на сбои в работе Mail.ru

В работе электронного почтового сервиса Mail.ru произошел сбой, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-сервисов.

Согласно ему, сбой зафиксирован в 16:37 мск. На пике количество жалоб от пользователей превысило 1200. Чаще всего жаловались на проблемы с почтой, таких оказалось большинство (80%). Еще 16% испытывали проблемы с доступом к сайту, 3% жаловались на проблемы со входом в учетную запись.

На сбои в работе Mail.ru жаловались, в основном, пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани, Нижнего Новгорода.