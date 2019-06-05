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Goldman Sachs $260 (+37,47%) прогноз BMO Capital Markets к 15.04.20 Купить
Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
Яндекс ₽2 000 (-14,57%) прогноз QBF к 30.09.19 Купить
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Пользователи пожаловались на сбои в работе Mail.ru

В работе электронного почтового сервиса Mail.ru произошел сбой, следует из данных портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-сервисов.

Согласно ему, сбой зафиксирован в 16:37 мск. На пике количество жалоб от пользователей превысило 1200. Чаще всего жаловались на проблемы с почтой, таких оказалось большинство (80%). Еще 16% испытывали проблемы с доступом к сайту, 3% жаловались на проблемы со входом в учетную запись.

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Пользователи пожаловались на сбой в работе Twitter

На сбои в работе Mail.ru жаловались, в основном, пользователи из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Казани, Нижнего Новгорода.

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