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В Москве загорелась кровля дата-центра

В столичном районе Лефортово произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Загорелось двухэтажное административно-производственное здание, расположенное по адресу: ул. Боровая,  дом 7, стр. 10. «По предварительным данным, произошло возгорание деревянного обрешетника кровли», — пояснили в пресс-службе.

Площадь пожара — 200 кв. м. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщается на сайте столичного ГУ МЧС, пожар был локализован в 15:22 мск.

По данным источника агентства «Москва» в экстренных службах, горит кровля дата-центра. РЕН-ТВ также сообщил, что в загоревшемся здании находится центр обработки данных.

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Днем ранее в Москве загорелась квартира в жилом доме, расположенная на ул. Профсоюзной. Четверо пострадавших, в том числе двое малолетних детей, скончались в машине скорой помощи. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Теги: Пожар, Москва, новости РБК
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