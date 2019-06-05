В Москве загорелась кровля дата-центра

В столичном районе Лефортово произошел пожар, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

Загорелось двухэтажное административно-производственное здание, расположенное по адресу: ул. Боровая, дом 7, стр. 10. «По предварительным данным, произошло возгорание деревянного обрешетника кровли», — пояснили в пресс-службе.

Площадь пожара — 200 кв. м. Информации о пострадавших не поступало.

Как сообщается на сайте столичного ГУ МЧС, пожар был локализован в 15:22 мск.

По данным источника агентства «Москва» в экстренных службах, горит кровля дата-центра. РЕН-ТВ также сообщил, что в загоревшемся здании находится центр обработки данных.