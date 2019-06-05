Туск пообещал Зеленскому продолжить финансировать реформы на Украине

Евросоюз готов продолжать вести работу над имплементацией соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также будет оказывать финансовую поддержку украинским реформам. Об этом сообщил глава Евросовета Дональд Туск на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Брюсселе, сообщается на сайте украинского лидера.

«Евросоюз будет оставаться на своем курсе и впредь будет поддерживать суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины. Мы осуждаем решение России о предоставлении российского гражданства украинцам в Донбассе и жителям Крыма. Это противоречит минским соглашениям», — сказал Туск.

Он также призвал российскую сторону освободить «незаконно задержанных граждан Украины», в числе которых 24 моряка. По словам главы Евросовета, Украина может полагаться на Европейский Союз, который будет оставаться ее лучшим другом и союзником.

Владимир Зеленский находится в Брюсселе в рамках своего первого зарубежного визита, в ходе которого он провел переговоры с лидерами ЕС и НАТО. Ранее Зеленский заявил, что вступление Украины в ЕС станет гарантией независимости страны, благосостояния граждан и ускоренного роста экономики. Накануне Зеленский встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. По итогам встречи стороны анонсировали проведение совместных учений в Черном море.