Грызлов отверг вариант капитуляции ЛНР и ДНР

Капитуляция самопровозглашенных ДНР и ЛНР невозможна. Об этом журналистам заявил полпред России на переговорах контактной группы в Минске Борис Грызлов, передает «РИА Новости».

По его словам, референдумы в Донецке и Луганске стали ответом местного населения на «вооруженный переворот», «подъем неонацизма» и «начало карательной операции». При этом он подчеркнул, что дальнейшие действия киевских властей подтвердили опасения жителей Донбасса.

«Никакой капитуляции Донецка и Луганска не будет и быть не может. Не для этого жители ДНР и ЛНР защитили свое право на жизнь, на достойное будущее, на родной язык и не стертую историческую память», — заключил он.

В ДНР 11 мая отмечают День республики, поскольку ровно пять лет назад, в 2014 году, в Донецке прошел референдум о самоопределении региона.