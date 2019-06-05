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Tiffany & Co. $120 (+29,32%) прогноз Jefferies к 22.03.20 Купить
Яндекс ₽2 000 (-14,57%) прогноз QBF к 30.09.19 Купить
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Технологии и медиа ,  
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Пользователи пожаловались на сбой в работе Twitter

Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе социальной сети Twitter. Это следует из данных портала Downdetector.

По данным сервиса, сбой произошел 04:18 мск. 83% пользователей жаловались на проблемы с сайтом, 8% — с приложением для Android и еще 7% — с приложением для iPad.

Согласно карте Downdetector, больше всего жалоб на работу Twitter пришло из США. В частности, из Вашингтона, Нью-Йорка, Хьюстона, Далласа и Мадисона. Сбой также произошел в Великобритании, Нидерландах, Испании, Бразилии, Японии и ряде других стран.

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Ранее в июне сбой произошел в работе сервисов Google Cloud, YouTube и G Suite. В компании сообщали, что из-за этого пользователи могли столкнуться с низкой производительностью или повторяющимися ошибками. Больше всего жалоб поступали из США, Японии, Австралии и стран Европы.

Теги: Twitter, сбой в работе
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