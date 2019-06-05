Пользователи пожаловались на сбой в работе Twitter

Пользователи по всему миру пожаловались на сбой в работе социальной сети Twitter. Это следует из данных портала Downdetector.

По данным сервиса, сбой произошел 04:18 мск. 83% пользователей жаловались на проблемы с сайтом, 8% — с приложением для Android и еще 7% — с приложением для iPad.

Согласно карте Downdetector, больше всего жалоб на работу Twitter пришло из США. В частности, из Вашингтона, Нью-Йорка, Хьюстона, Далласа и Мадисона. Сбой также произошел в Великобритании, Нидерландах, Испании, Бразилии, Японии и ряде других стран.

Ранее в июне сбой произошел в работе сервисов Google Cloud, YouTube и G Suite. В компании сообщали, что из-за этого пользователи могли столкнуться с низкой производительностью или повторяющимися ошибками. Больше всего жалоб поступали из США, Японии, Австралии и стран Европы.