Производитель Brooke Bond счел «весьма удивительной» проверку Роскачества

Компания Unilever, производитель чая Brooke Bond, в курсе результатов проверки своей продукции Роскачеством, сообщили РБК в пресс-службе компании. Ранее в ведомстве сообщили, что в образцах чая Brookе Bond и десяти других торговых марок обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

По словам представителя компании, Роскачество уведомило Unilever, что ее образцы были признаны полностью соответствующими санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям законодательства России и Евразийского экономического союза.

При этом компания сочла «весьма удивительным», что образцы чая проверяли на наличие кишечной палочки. Согласно рекомендациям Европейской ассоциации чайных и травяных напитков, в чае допускается наличие кишечной палочки в количестве не более чем 10² колониеобразующих единиц на грамм, подчеркнули в Unilever.

«Чайный лист, как продукт, не подлежащий непосредственному употреблению внутрь и всегда подвергающийся завариванию кипятком, что исключает развитие патогенной микрофлоры, традиционно не исследуется на наличие бактерий группы кишечной палочки, тем более в установленном законодательством порядке, и такого рода исследование для этой категории продукта не является релевантным. При этом, как отмечают сами авторы исследования, кишечная палочка уничтожается при заваривании чая кипятком и даже просто горячей водой», — заявили в компании.

В компании Riston, занимающейся производством одноименного чая, заявили, что регулярно проверяют свою продукцию.