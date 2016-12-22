Спасти и сохранить: как устроены крупнейшие мировые дата-центры

Дата-центры WikiLeaks, Google и ЦЕРН, Стокгольмская общественная библиотека, хранилище монастыря Монсеррат в Испании: как сегодня хранят информацию и насколько надежны эти способы

Фотогалерея 16 Фото Фото: Philippe Braquenier / The Ravestijn Gallery

Технологический прогресс лишил людей необходимости запоминать большие объемы данных. Если раньше информацию хранили главным образом на бумаге, сегодня ей на смену все чаще приходят жесткие диски и другие носители. Но даже они не являются гарантией сохранения данных на долгие десятилетия из-за того же технологического прогресса. Цифровой темный век — термин, описывающий предполагаемый сценарий будущего, который подразумевает значительную трудность или невозможность открыть текстовые и любые другие электронные документы из-за их устаревшего формата.

Фотограф Филипп Бракенье, участник международных выставок, несколько лет снимал всевозможные хранилища данных и их изменения. РБК публикует фотографии из проекта Бракенье «Палимпсест» и рассказы о самых интересных из них.