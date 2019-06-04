СК завел дело после гибели четырех человек при пожаре в Москве

СК завел дело после гибели четырех человек при пожаре в Москве

Главное управление Следственного комитета по Москве открыло уголовное дело после смерти четырех человек при пожаре на юго-западе столицы. Об этом сообщается на сайте СК.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). По данным следствия, утром 4 июня в квартире одного из жилых домов на улице Профсоюзная произошло возгорание. Во время тушения пожара экстренные службы обнаружили тела четырех человек, среди них двое малолетних детей.

Как уточняет МЧС, пожар произошел по адресу: улица Профсоюзная, дом 94, корпус 2, в 10:41. Загорелась квартира на пятом этаже. Спасатели передали врачам четырех человек, все умерли в машине скорой помощи. В 11:09 пожар ликвидировали. Сейчас следователи осматривают место происшествия, устанавливают обстоятельства и причины случившегося.

В конце мая из-за пожара на юге Москвы погибли два человека. Тогда загорелась квартира на третьем этаже. О причинах не сообщалось.