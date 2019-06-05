Еврокомиссия рекомендовала оштрафовать Италию из-за дефицита бюджета

Европейская комиссия (ЕК) рекомендовала странам — членам ЕС рассмотреть вопрос о введении санкционной процедуры в отношении Италии из-за слишком большого дефицита государственного бюджета, говорится на сайте организации.

«Сегодня Комиссия утвердила отчеты об оценке оправданности дефицита бюджета четырех государств-членов (Бельгия, Италия, Франция и Кипр). Для Италии в докладе делается вывод о том, что процедура, предусмотренная для стран с чрезмерным дефицитом бюджета является оправданной», — говорится в сообщении ЕК.

В соответствии со статьей 126 (3) договора о Европейском союзе, ЕК имеет право оценивать госбюджеты стран-членов на соответствие определенным критериям. Если комиссия сочтет, что дефицит чрезмерный или необоснованный, в отношении такой страны могут применить штрафные санкции.

Дефицит бюджета Италии на 2019 год был сохранен на уровне 2,4% ВВП, прогноз роста экономики — на уровне 1,5%, несмотря на рекомендации Брюсселя, который советовал Риму на этот год предусмотреть дефицит в размере 2,9% от ВВП.