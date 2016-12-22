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Италия сохранила проект бюджета на 2019 год вопреки претензиям Брюсселя
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Италия сохранила проект бюджета на 2019 год вопреки претензиям Брюсселя
Экономика, 11:30
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Италия сохранила проект бюджета на 2019 год вопреки претензиям Брюсселя
Правительство страны направило в Еврокомиссию проект бюджета на следующий год без изменений, несмотря на требования привести его в соответствие с требованиями ЕС. Предыдущая версия документа была отклонена
Джованни Триа (Фото: Zeus / Zuma / ТАСС)

Глава Министерства экономики и финансов Италии Джованни Триа направил в Еврокомиссию одобренный Советом министров проект бюджета страны на 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласованные ранее показатели бюджета итальянское правительство оставило без изменений. Как следует из дополнительного сопроводительного письма министра (.pdf), описывающего стратегию и содержание госбюджета на следующий год, дефицит по-прежнему сохраняется на уровне 2,4% ВВП, прогноз роста экономики — на уровне 1,5%.

Чтобы ускорить сокращение соотношения долга и роста ВВП, а также снизить риски возможных макроэкономических потрясений, правительство Италии планирует жестче контролировать расходы и активизирует приватизацию госактивов: доходы от нее власти намерены увеличить до 1% ВВП в 2019 году. По мнению разработчиков бюджета, это позволит снизить соотношение госдолга к ВВП на 0,3 п.п. в этом году, на 1,7 п.п. в 2019-м и на 1,9 п.п. в 2020 году.

В дополнение к этому Рим увеличил свои обязательства по восполнению дефицита в случае отсутствия ожидаемого экономического роста за счет введения в будущем и повышения налоговых сборов.

«Чистый долг будет постоянно контролироваться, мы будем проверять его согласованность как по макроэкономической структуре, лежащей в основе гипотез государственных финансов, так и по увеличению доходов и расходов. <...> Правительство остается уверенным в возможности достижения намеченных целей по росту экономики», — написал Триа.

Согласно ожиданиям Международного валютного фонда (МВФ) уровень дефицита бюджета Италии в 2019 году достигнет 2,6%, а в течение будущих трех лет сохранится на уровне 130% ВВП. По данным организации, экономический рост из-за малоэффективных мер, предложенных в проекте бюджета, не превысит 1%. Кроме того, МВФ предупредил Италию об опасной рецессии, которая может возникнуть из-за высокого уровня задолженности.

Евросоюз, в свою очередь, рассчитывает, что дефицит бюджета Италии в следующем году достигнет 2,9%.

В конце октября Еврокомиссия отклонила предыдущую версию проекта бюджета Италии, где был заложен уровень дефицита в размере 2,4% ВВП в 2019 году. В Брюсселе считают, что это грозит ростом долговой нагрузки Италии и в целом нарушает правила ЕС. Если еврокомиссары и в этот раз не утвердят бюджетный документ Италии, Рим могут наказать за неподчинение бюджетным правилам в виде штрафа в размере 0,2% ВВП.​

Триа в своем письме отметил, что если Еврокомиссия не согласует новую версию бюджета, то итальянское правительство оперативно примет соответствующие меры в соответствии с рекомендациями европарламентариев.

Автор: Анна Трунина.
Теги: Италия , Еврокомиссия , бюджет
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