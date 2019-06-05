Зеленский назвал Юнкера «нормальным дядькой»

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу «1+1» поделился своими впечатлениями от встречи с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. По словам главы Украины, их встреча была «классной».

Журналист телеканала напомнил об обмене шутками во время приветствия двух лидеров и поинтересовался, о чем они еще шутили во время встречи. «Да обо всем. О таком, мужском, о чем нельзя говорить», — ответил на это Зеленский.

Он добавил, что у них была «очень классная такая встреча». «Я не знаю, можно ли так говорить или это недипломатично, но такой добрый, теплый, нормальный дядька, очень умный человек. Классный такой мужик», — продолжил президент Украины.

Поездка Зеленского в Брюссель стала первым его зарубежным визитом в качестве главы украинского государства. В столице Евросоюза президент Украины провел несколько встреч с руководством ЕС и НАТО.