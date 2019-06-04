Зеленский и Юнкер на встрече в Брюсселе отшутились на вопрос о Порошенко

Зеленский и Юнкер на встрече в Брюсселе отшутились на вопрос о Порошенко

Новый президент Украины прибыл в Брюссель со своим первым зарубежным визитом. У главы Еврокомиссии сразу же поинтересовались, не скучает ли тот по Петру Порошенко. И Юнкер, и Зеленский отреагировали шуткой на этот вопрос

Президент Украины Владимир Зеленский и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обменялись шутками в ответ на вопрос одного из журналистов, поинтересовавшегося, не скучает ли Брюссель по бывшему главе украинского государства Петру Порошенко. Фрагмент приветствия Зеленского и Юнкера, во время которого состоялся этот краткий диалог, показало агентство Ruptly.

Один из журналистов, пока оба лидера обменивались на камеры рукопожатием, спросил у Юнкера, не скучает ли он по Порошенко. «У меня есть новый [Порошенко]», — пошутил в ответ глава Еврокомиссии. Зеленский поддержал шутку. «Я лучше. Новый лучше старого», — сказал он.

Это первый зарубежный визит Зеленского в качестве главы украинского государства. В Брюсселе он пробудет два дня и проведет встречи не только с Юнкером, но и с другими руководителями Европейского союза, а также с представителями НАТО.