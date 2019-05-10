Власти Мехико запретили пластиковые пакеты с 2020 года

Власти Мехико ввели запрет на использование пластиковых пакетов и посуды с 2020 года. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Так, в декабре 2020 года в силу вступит запрет на пластиковые пакеты, а в январе 2021 года — на пластиковые соломинки, посуду, воздушные шары и другие одноразовые предметы из пластика.

Такой срок, по мнению законодателей, необходим для перехода предприятий Мехико на биоразлагаемые товары. Эта мера позволит в конечном итоге перейти на более экологически чистые продукты и сократить количество отходов из пластика.

При этом в заявлении городского конгресса не упоминалось, какие наказания могут последовать за нарушение данных запретов.