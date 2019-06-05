В России выросли цены на мобильную связь на фоне отмены роуминга

В России выросли цены на мобильную связь на фоне отмены роуминга

Минимальный пакетный тариф мобильной связи в России в среднем подорожал на 3% (с 255 руб. до 262 руб.) с декабря 2018 года по май 2019 года. Об этом свидетельствует отчет Content Review, передает «Коммерсантъ».

Отмечается, что повышение цен наблюдается во всех регионах, однако в Москве средняя цена минимального тарифа выросла лишь на 1 руб. — до 351 руб.

По словам руководителя Content Review Сергея Половникова, на стоимость мобильной связи повлияла отмена роуминга внутри России и необходимость компенсировать влияние тарифов с безлимитным интернетом. Так, операторы начали корректировать цены с начала 2019 года, причем некоторые маскировали повышение стоимости скидками, отметил Половников.

Среди регионов с наиболее доступной связью числятся Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Сахалинская и Магаданская области, наименее доступная связь — в Ингушетии, Чечне и Дагестане.