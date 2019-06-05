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Boeing 757-200 совершил нештатную посадку в Барнауле

Самолет Boeing 757-200, следовавший ночью 5 июня из Анталии в Барнаул, совершил посадку в аэропорту назначения в нештатном режиме, сообщает Следственный комитет в официальном канале в мессенджере WhatsApp.

Ведомство указывает, что при заходе на посадку на борту сработала сигнализация о несимметричном выпуске закрылок. «Посадка произведена благополучно, никто из находившихся на борту пассажиров и членов экипажа не пострадал, воздушное судно не повреждено», — сообщило ведомство.

На борту самолета находились 229 пассажиров и семь членов экипажа.

«РИА Новости» сообщает со ссылкой на пресс-службу Барнаульского аэропорта, что рейс выполняла авиакомпания Azur Air. Борт совершил посадку с часовой задержкой, а сейчас его осматривают в аэропорту.

Ранее, 4 июня, самолет Boeing 737-500 авиакомпании Utair вернулся в аэропорт Внуково после полутора часов полета. По предварительным данным, в самолете сработал датчик разгерметизации на высоте 10500 м. Борт вернулся в аэропорт вылета, СК начал доследственную проверку по факту разгерметизации.

В начале мая при экстренной посадке самолета Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево у лайнера загорелась хвостовая часть. Из 78 человек, находившихся на борту, погиб 41.

Теги: Барнаул, Azur Air, Boeing 757
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