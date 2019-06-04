СК начал проверку из-за разгерметизации на борту самолета Utair

Следователи начали доследственную проверку по факту разгерметизации на борту самолета, вылетевшего из столичного аэропорта Внуково в Берлин. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По предварительным данным, датчик разгерметизации сработал на высоте 10500 м. Сразу после этого командир самолета принял решение вернуться в аэропорт вылета.

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — говорится в сообщении.

Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Utair вернулся обратно в аэропорт Внуково после полутора часов полета днем 4 июня. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что в самолете сработал датчик турбонаддува. В Utair отметили, что на 40-й минуте полета в салоне выпали кислородные маски. Затем командир самолета предупредил наземные службы и пассажиров об аварийном снижении и развернул лайнер.