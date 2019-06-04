СК начал проверку из-за разгерметизации на борту самолета Utair

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,23 -0,11 EUR Бирж. 73,29 -0,18 Brent 60,99 -1,28% USD Нал. 65,59 64,75 EUR Нал. 73,77 72,91 USD ЦБ 65,16 -0,39 EUR ЦБ 73,42 +0,21 EUR/USD 1,1234 -0,0008 BTC/USD Бирж. 8 013,05 -117,13 IMOEX 2 703,19 -0,98% RTSI 1 305,57 -0,73% DJIA 24 819,78 +0,02% Nasdaq 7 333,02 -1,61%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Яндекс ₽2 000 (-13,15%) прогноз QBF к 30.09.19 Купить
АФК Система ₽20 (+115,4%) прогноз Атон к 04.06.20 Купить
Amazon $2 315 (+37,07%) прогноз Deutsche Bank к 21.05.20 Купить
Газпром ₽274,61 (+16,6%) прогноз Sberbank Investment Research к 03.06.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Яндекс ₽2 000 (-13,15%) прогноз QBF к 30.09.19 Купить
АФК Система ₽20 (+115,4%) прогноз Атон к 04.06.20 Купить
Amazon $2 315 (+37,07%) прогноз Deutsche Bank к 21.05.20 Купить
Газпром ₽274,61 (+16,6%) прогноз Sberbank Investment Research к 03.06.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
Лента новостей
Курс доллара на 5 июня
USD ЦБ: 65,16 (-0,39) Quote, 12:37
Курс евро на 5 июня
EUR ЦБ: 73,42 (+0,21) Quote, 12:37
В Норвегии по подозрению в покушении на убийство задержали россиянина Общество, 16:38 Возникли проблемы с выводом на орбиту самого мощного спутника связи Общество, 16:36 Киев сообщил о требовании Афона к паломникам предъявлять справки от УПЦ Общество, 16:24 Власти Москвы запретили вывоз кошек из Выхино и Жулебино из-за бешенства Общество, 16:19 Битва дизайнеров: три интерьерных решения для 120 квадратных метров РБК и Галс-Девелопмент, 16:16 СК начал проверку из-за разгерметизации на борту самолета Utair Общество, 16:16 HeadHunter отчитался о росте выручки почти на треть Бизнес, 16:13 На чем Jay-Z заработал миллиард Стиль, 16:09 В два клика: как IKEA предлагает обставлять квартиры в типовых домах Недвижимость, 16:08  Сергей Лавров поставил под сомнение компетентность советников Трампа Политика, 16:00 Высокая конкуренция: как создать сеть магазинов натуральных продуктов РБК и «Билайн» Бизнес, 15:48 Экс-главу Росреестра Дагестана и его преемника обвинили в махинациях Общество, 15:47 Архитектор выступил за сохранение прежнего облика шпиля Нотр-Дама Общество, 15:45 Минкультуры не станет поддерживать компанию в суде против BadComedian Технологии и медиа, 15:42
Общество ,  
0 
СК начал проверку из-за разгерметизации на борту самолета Utair

Следователи начали доследственную проверку по факту разгерметизации на борту самолета, вылетевшего из столичного аэропорта Внуково в Берлин. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

По предварительным данным, датчик разгерметизации сработал на высоте 10500 м. Сразу после этого командир самолета принял решение вернуться в аэропорт вылета.

Общество
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково

«На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося», — говорится в сообщении.

Самолет Boeing 737-500 авиакомпании Utair вернулся обратно в аэропорт Внуково после полутора часов полета днем 4 июня. В пресс-службе авиакомпании сообщили, что в самолете сработал датчик турбонаддува. В Utair отметили, что на 40-й минуте полета в салоне выпали кислородные маски. Затем командир самолета предупредил наземные службы и пассажиров об аварийном снижении и развернул лайнер.

Теги: разгерметизация, Следственное управление на транспорте, Boeing, Utair ..., доследственная проверка
Экономика инноваций: Как идеи превращаются в успешные продукты Все материалы
Материалы по теме
Вылетевший из Москвы в Берлин Boeing экстренно вернулся во Внуково
Общество
В Шереметьево экстренно вернулся вылетевший в Грозный самолет
Общество
Самолет S7 экстренно сел в Норильске из-за плохого самочувствия пассажира
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter