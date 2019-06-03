Google сообщил о сбое в работе своих сервисов

Google сообщил о сбое в работе своих сервисов

Сбой произошел в работе сервисов Google Cloud, YouTube и G Suite, в связи с чем пользователи могут столкнуться с низкой производительностью или повторяющимися ошибками. Об этом сообщается на сайте Google Cloud Platform.

Как пояснили в компании, первопричина сбоя уже определена. Специалисты рассчитывают, что вскоре сервисы «вернутся к нормальной работе».

Согласно данным портала DownDetector, отслеживающего стабильность работы интернет-сервисов, самые масштабные неполадки в работе сервисов Google наблюдались на востоке США, а также в странах Европы, Японии и Австралии.

Как пишет издание The Verge, сбои также наблюдались в работе приложения Snapchat и видеохостинга Vimeo.