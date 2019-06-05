Человек пострадал при взрыве во время съемок фильма про Джеймса Бонда

Человек пострадал при взрыве во время съемок фильма про Джеймса Бонда

Человек пострадал из-за контролируемого взрыва во время съемок 25-го фильма о Джеймсе Бонде. Об этом сообщается в официальном аккаунте картины в Twitter.

«На съемочной площадке никто не пострадал, однако один член съемочной группы за пределами павильона получил небольшую травму», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате также были повреждены декорации. Съемки проходили на британской студии Pinewood. Источник издания The Sun рассказал, что прогремели три взрыва. По данным газеты, инцидент произошел, когда съемочная группа тестировала трюк с участием огненного шара.

В середине мая съемки фильма приостановили после того, как исполнитель главной роли Дэниэл Крэйг травмировал ногу во время трюка. The Sun сообщала, что он получил травму на Ямайке, когда неудачно упал во время бега. В аккаунте фильма в Twitter отмечали, что ему сделали операцию на лодыжке.