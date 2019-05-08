Упавший на рельсы на синей ветке московского метро пассажир выжил

Пассажир, который упал под поезд на станции «Арбатская» Арбатско-Покровской линии столичного метро, выжил, сообщил РБК пресс-секретарь УВД на московском метрополитене Алексей Мышляев.

По его словам, инцидент с 18-летним жителем Подмосковья произошел в 13:38. Он упал в желоб между рельсов. Машинист, заметив это, экстренно затормозил, однако поезд по инерции накрыл пассажира. Для извлечения молодого человека на несколько минут было снято напряжение с жесткого пути. Медики осмотрели пассажира и сообщили, что он не получил травм, его передали сотрудникам психиатрических служб.

По словам Мышляева, записи с камер наблюдения и очевидцы произошедшего подтвердили, что пассажир упал по неосторожности.

Из-за инцидента на некоторое время были увеличены интервалы движения поездов, сообщили ранее в пресс-службе метрополитена. Сейчас движение восстановлено.