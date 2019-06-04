Лидер Партии Brexit заявил о хорошей встрече с Трампом в Лондоне

Лидер Партии Brexit заявил о хорошей встрече с Трампом в Лондоне

Лидер Партии Brexit Найджел Фараж провел встречу с американским президентом Дональдом Трампом в рамках его трехдневного визита в Великобританию. Об этом британский политик сообщил в Twitter.

«Хорошая встреча с президентом Трампом — он правда верит в процедуру Brexit», — заявил Фараж, не приведя других подробностей встречи.

При этом он отметил, что Трампу нравится то, как проходит его текущий визит в Лондон.

Reuters сообщает, что Фараж был замечен возле резиденции американского посла в Лондоне, куда Трамп приехал по итогам встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй.