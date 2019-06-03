CNN узнал о попытках Мэй помешать встрече Трампа со сторонниками Brexit

Канцелярия главы британского правительства Терезы Мэй прикладывает все усилия, чтобы помешать встрече президента США Дональда Трампа со сторонниками Brexit во время визита американского лидера в Лондон. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источник, близкий к лидеру партии евроскептиков UKIP Найджелу Фараджу.

По данным собеседника, Фарадж, бизнесмен Аррон Бэнкс и его помощник Эндрю Вигмор намерены встретиться с американским президентом, вероятнее всего, во вторник, 4 июня — во время свободного «окна» после совместной пресс-конференции Трампа и Мэй. Но встреча может и не состояться.

«Да, это правда, что номер 10 (офис главы британского правительства на Даунинг стрит, 10. — РБК) пытается остановить нас с Найджелом», — считает источник телеканала. В канцелярии Мэй в комментарии CNN заявили, что «выбор тех, с кем президент встречается во время визита, конечно, остается за ним». Визит Трампа в Лондон пройдет 3–5 июня. Он намерен встретиться с королевой Елизаветой II и принцем Чарльзом.

Ранее Трамп в интервью The Sunday Times похвалил Найджела Фараджа и бывшего министра иностранных дел Соединенного Королевства Бориса Джонсона, назвав их своими друзьями и допустил, что может встретиться с ними.

Бизнесмен Аррон Бэнкс известен как сторонник выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. В 2018 году он подозревался Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) в попытках получить финансирование из России для британских евроскептиков во время референдума по Brexit, но категорически отрицал эту информацию.