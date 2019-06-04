Путин поручил проверить работу завода после взрывов в Дзержинске

Путин поручил проверить работу завода после взрывов в Дзержинске

Президент Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил о необходимости выяснить, как устранялись выявленные еще в апреле нарушения на заводе «Кристалл» в Дзержинске, где 1 июня произошли взрывы. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Надо посмотреть обязательно, с прокуратурой тоже поговорю, как была построена работа по устранению выявленных недостатков», — сказал президент.

По словам Путина, необходимо проверить, что руководство завода намерено делать после взрывов и что «реально делали, если довели до взрыва». «Надо посмотреть это внимательно», — считает глава государства.

Как отметил президент, нужна объективная оценка произошедшего. Обращаясь к главе МЧС Евгению Зиничеву, Путин попросил сотрудников подконтрольного ему ведомства во время проведения экспертиз помочь правоохранительным органам.