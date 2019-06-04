СМИ сообщили о «минировании» более 200 объектов в Москве

СМИ сообщили о «минировании» более 200 объектов в Москве

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об анонимных сообщениях о массовом минировании зданий и государственных учреждений в Москве. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники в экстренных службах.

«Поступила рассылка о массовой угрозе взрыва зданий по Москве», — заявил собеседник ТАСС. По его словам, в частности, подобное письмо по электронной почте поступило в аппарат Государственной думы.

Также он сообщил, что полиция проверяет информацию об угрозе взрыва в центральном аппарате фракции ЛДПР и в отделении партии КПРФ на Арбате. Кроме того, поступило сообщение о минировании в здании московской полиции на Петровке, 38.

По данным источника «Интерфакса», столичные полицейские проверяют анонимные сигналы о взрывных устройствах по нескольким сотням адресов. «Неизвестные путем интернет-рассылки сообщили о взрывных устройствах на территории более 200 объектов в разных частях Москвы», — заявил он.