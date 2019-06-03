В Москве эвакуировали посетителей ГУМа

В ГУМе на Красной площади провели эвакуацию. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу книжного фестиваля «Красная площадь», который в настоящее время проходит на главной площади Москвы и в ГУМе.

«Действительно, была эвакуация, но какая-то плановая. Мы на улице были минут 20. Площадь открыта, фестиваль работает, люди ходят, покупают книги, ни одно мероприятие не отменилось. <...> Людей выводили только из ГУМа», — рассказали представители фестиваля.

По версии источника ТАСС в правоохранительных органах, посетителей эвакуировали в рамках учений экстренных служб «по отработке действий в чрезвычайных ситуациях.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве заявили РБК, что не располагают информацией по данному поводу.