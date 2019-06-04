Чехия разрешила экстрадировать племянника экс-президента Армении Саргсяна

Пражский городской суд постановил экстрадировать Нарека Саргсяна, племянника бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, сообщает «Чешский экспресс». Об этом также пишет газета Tyden.

Отмечается, что окончательное решение по выдаче Саргсяна должна принять министр юстиции Чехии Мария Бенешова.

В декабре 2018 года Саргсяна обнаружили в Праге, где он скрывался от следствия. Его удалось найти благодаря совместным усилиям полиции Армении, Интерпола и правоохранительных органов ряда европейских стран. Саргсяну предъявили обвинения в приобретении, хранении и реализации оружия, боеприпасов, взрывчатых и наркотических веществ.

В июле 2018 года специальная следственная служба Армении предъявила брату экс-президента Армении Левону Саргсяну, его сыну Нареку и его дочери Ани обвинение в незаконном обогащении и подлоге документов. Дело касалось некорректных данных в декларации о доходах.

