В Армении брата и племянницу экс-президента Саргсяна объявили в розыск

Специальная следственная служба Армении предъявила официальное обвинение в незаконном обогащении и подлоге документов брату бывшего президента Сержа Саргсяна Левону Саргсяну, его сыну Нареку и дочери Ани. Об этом говорится в сообщении ведомства.
«Решением суда в отношении Левона Саргсяна в качестве меры пресечения избран арест, а в отношении Ани Саргсян и ее брата Нарека — подписка о невыезде. Левон и Ани Саргсян объявлены в розыск», — говорится в сообщении.
Дело касается некорректных деклараций о доходах Левона, Ани и Нарека Саргсян. Так, они не задекларировали соответственно 19,196 млн драмов (более $ 41 тыс.), $3,482 млн, $600 тыс., $1,928 млн и $744 тыс. доходов за 2017 год.
В конце июня брата экс-президента Левона и членов его семьи заподозроили в присвоении $6,8 млн, несмотря на то, что накануне компания Левона, JL Pro Project Company, вернула в казну Армении $1,6 млн.
В середине апреля по Армении прокатились акции протеста против назначения Сержа Саргсяна, экс-президента страны, премьер-министром. После конституционной реформы глава кабмина получил президентские полномочия, таким образом, Саргсян сохранил власть. Однако из-за протестов Саргсян в итоге подал в отставку, а президентом 8 мая стал их лидер оппозиции Никол Пашинян. Он инициировал расследования против различных функционеров предыдущего правительства, в том числе и родственников экс-президента, по подозрению в коррупции и других преступлениях.