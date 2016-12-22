Разыскиваемого племянника экс-президента Армении нашли в Праге

Разыскиваемый по подозрению в хранении наркотиков и оружия Нарек Саргсян, племянник экс-президента Армении Сержа Саргсяна, обнаружен в Праге. Об этом сообщается на сайте армянской полиции.

Отмечается, что его удалось найти благодаря совместным усилиям полиции Армении, Интерпола и правоохранительных органов ряда европейских стран. «В момент обнаружения он представил фальшивый паспорт на имя гражданина Гватемалы Франклина Гонсалеса», — говорится в сообщении полиции. Генпрокуратуре Армении сообщили об обнаружении Саргсяна для организации процесса экстрадиции.

Против Нарека Саргсяна было возбуждено уголовное дело о приобретении, хранении и реализации оружия, боеприпасов, взрывчатых и наркотических веществ. Позднее Саргсяна в рамках дела объявили в международный розыск.

В июле специальная следственная служба Армении предъявила брату экс-президента Армении Левону Саргсяну, его сыну Нареку и дочери Ани обвинение в незаконном обогащении и подлоге документов. Дело касается их некорректных деклараций о доходах.