Dilmah проведет проверку после выявления Роскачеством плесени в чае

Dilmah проведет проверку после выявления Роскачеством плесени в чае

В компании Dilmah «очень расстроены и удивлены» результатом проведенной Роскачеством проверки, которая выявила в чае компании плесень. Об этом РБК сообщил официальный представитель ООО «Дилма Рус» Тусо Бориж.

«Мы шокированы таким результатом. Наша продукция продается в 120 странах мира, и везде мы соответствуем стандартам, даже показываем лучшие результаты по многим параметрам», — подчеркнул он.

Бориж добавил, что производитель проведет проверку образцов всех партий, сделает всевозможные тесты и предоставит информацию по их итогам.

Роскачество провело исследования 48 листовых и пакетированных чаев. Товары проверяли по 178 показателям качества и безопасности.