Экс-главу Росреестра Дагестана и его преемника обвинили в махинациях

Экс-главу Росреестра Дагестана и его преемника обвинили в махинациях

Бывшему руководителю управления Росреестра по Дагестану Сафиюле Магомедову предъявили обвинение по делу о махинациях с земельными участками. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

Помимо него следователи предъявили обвинения исполняющему обязанности руководителя дагестанского Росреестра Шамилю Гаджиеву, а также другим чиновникам ведомства. Всего по делу проходят пять фигурантов, они заключены под стражу. В зависимости от роли каждого их обвиняют в участии в преступном сообществе (ч. 2 ст. 210 УК РФ), а также в создании преступного сообщества и участии в нем с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 210 КУ РФ).

Также суд удовлетворил ходатайство следователей об аресте 329 объектов недвижимого имущества, которое принадлежало им, на сумму около 20 млрд руб.

По версии следствия, в 2000 году они создали преступное сообщество и проводили незаконные «юридически значимые действия» с земельными участками, которые находились в муниципальной и федеральной собственности. В результате они похитили их, ущерб государству составил более 370 млн руб.