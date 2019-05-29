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Политика ,  
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Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду на рассмотрение законопроект об импичменте. Об этом сообщается на сайте парламента.

Как заявил представитель главы государства в Раде Руслан Стефанчук, в парламент было повторно направлено президентское обращение относительно законопроекта 7203, которым отменяется депутатская неприкосновенность, сообщает «112 Украина».

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«Было бы честно, если бы вместе мы эти два проекта провели, с тем чтобы президент имел свою процедуру смещения с поста, и Верховная рада получила тот уровень, о котором она говорила, своей неприкосновенности», — добавил Стефанчук.

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В своей предвыборной программе Зеленский обещал принять ряд законопроектов, в том числе «О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей», «Об импичменте президента Украины» и «Об отзыве народного депутата Украины».

Зеленский обещал, что примет закон об импичменте одним из первых. «Нельзя пока в нашей стране никому не давать возможность во время первого срока думать, что ты будешь делать через пять лет. Делай здесь и сейчас», — сказал он, добавив, что идет в президенты на один срок.

Теги: Владимир Зеленский, импичмент, Закон
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