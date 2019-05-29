Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду на рассмотрение законопроект об импичменте. Об этом сообщается на сайте парламента.

Как заявил представитель главы государства в Раде Руслан Стефанчук, в парламент было повторно направлено президентское обращение относительно законопроекта 7203, которым отменяется депутатская неприкосновенность, сообщает «112 Украина».

«Было бы честно, если бы вместе мы эти два проекта провели, с тем чтобы президент имел свою процедуру смещения с поста, и Верховная рада получила тот уровень, о котором она говорила, своей неприкосновенности», — добавил Стефанчук.