Сечин назвал ожидания по добыче нефти в Венесуэле

В «Роснефти» не ожидают значительного снижения добычи нефти в 2019 году на совместных проектах с PDVSA в Венесуэле. Об этом заявил глава компании Игорь Сечин, передает корреспондент РБК.

«В прошлом году несмотря на сложную ситуацию рост добычи на месторождениях компании в Венесуэле составил 7%», — подчеркнул он.

Сечин также добавил, что компания продолжает осваивать проект Зорх на шельфе Египта и реализовывать проект по разработке месторождений в Иракском Курдистане, где уже в этом году должны начаться геологоразведочные работы. Более того, в начале 2019 года началась пробная добыча на месторождении Биджил.

В мае стало известно, что общие запасы пяти нефтяных совместных проектов «Роснефти» с PDVSA составляют 80 млн т, а ежегодная добыча — 3,4 млн т.



«Роснефть» кредитовала PDVSA в счет будущих поставок нефтепродуктов. С начала 2019 года венесуэльская госкомпания вернула «Роснефти» $500 млн, а за предыдущий год она вернула «Роснефти» $2,3 млрд за счет поставок нефтепродуктов.