PDVSA с начала года сократила долг перед «Роснефтью» на $500 млн

PDVSA с начала года сократила долг перед «Роснефтью» на $500 млн

С начала года венесуэльская госкомпания вернула «Роснефти» еще $500 млн. За предыдущий год PDVSA вернула «Роснефти» $2,3 млрд за счет поставок нефтепродуктов

Фото: Marco Bello / Bloomberg

Долг венесуэльской PDVSA перед «Роснефтью» в первом квартале сократился с $2,3 млрд до $1,8 млрд, рассказал на конференц-коле по итогам отчетности «Роснефти» за первый квартал 2019 года первый вице-президент компании Павел Федоров, передает корреспондент РБК.

По его словам, это плановое погашение.

Общие запасы пяти нефтяных проектов, в которых российская компания участвует совместно с PDVSA, составляют 80 млн т, а ежегодная добыча — 3,4 млн т (в обоих случаях рассчитана доля «Роснефти»). Компании также принадлежат доли в двух нефтесервисных предприятиях — 51% Perforosven и 100% Precision Drilling.

«Роснефть» кредитовала PDVSA в счет будущих поставок нефтепродуктов. По итогам 2018 года венесуэльская компания уже сократила свой долг перед российской в два раза — с $4,6 млрд до $2,3 млрд. По условиям соглашения PDVSA гасит свой долг поставками нефти.