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Allergan $189 (+35,06%) прогноз Wells Fargo Securities к 07.03.20 Купить
Ferrari $150 (+5,64%) прогноз UBS к 01.03.20 Купить
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PDVSA с начала года сократила долг перед «Роснефтью» на $500 млн
С начала года венесуэльская госкомпания вернула «Роснефти» еще $500 млн. За предыдущий год PDVSA вернула «Роснефти» $2,3 млрд за счет поставок нефтепродуктов
Фото: Marco Bello / Bloomberg

Долг венесуэльской PDVSA перед «Роснефтью» в первом квартале сократился с $2,3 млрд до $1,8 млрд, рассказал на конференц-коле по итогам отчетности «Роснефти» за первый квартал 2019 года первый вице-президент компании Павел Федоров, передает корреспондент РБК.

По его словам, это плановое погашение.

Общие запасы пяти нефтяных проектов, в которых российская компания участвует совместно с PDVSA, составляют 80 млн т, а ежегодная добыча — 3,4 млн т (в обоих случаях рассчитана доля «Роснефти»). Компании также принадлежат доли в двух нефтесервисных предприятиях — 51% Perforosven и 100% Precision Drilling.

«Роснефть» кредитовала PDVSA в счет будущих поставок нефтепродуктов. По итогам 2018 года венесуэльская компания уже сократила свой долг перед российской в два раза — с $4,6 млрд до $2,3 млрд. По условиям соглашения PDVSA гасит свой долг поставками нефти.

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«Роснефть» в первом квартале снизила чистый долг на 110 млрд руб.

Данные о погашении долга PDVSA также отражены в опубликованной презентации (.pdf) «Роснефти» к отчетности по МСФО за первый квартал 2019 года. Из презентации следует, что также сократился долг Курдистана перед «Роснефтью» — с $3 млрд до $1,4 млрд.

«Роснефть» владеет долями в пяти совместных предприятиях с PDVSA по геологоразведке и добыче нефти на шельфе и суше этой страны, а также у нее есть газоразведочный проект в Венесуэле на месторождениях Патао, Мехильонес и Рио Карибе с геологическими запасами 180 млрд куб. м.

Авторы: Алина Фадеева, Наталья Демченко
Теги: PDVSA, «Роснефть», Долг
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