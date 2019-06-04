Отец убитого в драке спецназовца назвал время и место похорон

Бывшего спецназовца ГРУ Никиту Белянкина, по предварительной информации, похоронят 6 июня на Митинском кладбище, сообщил РБК его отец Алексей Белянкин.
«На отпевании будут только близкие родственники. А прощание пройдет у могилы», — пояснил он.
Никита Белянкин погиб в деревне Путилково в Красногорском районе Подмосковья в ночь на 2 июня. Он вмешался в драку возле бара «БирХаус», где десять человек избивали двоих. Нападавшие скрылись, а скорая прибыла на место спустя несколько минут после смерти спецназовца от ножевого ранения.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК) и об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 111 УК). Дело об убийстве Белянкина расследует центральный аппарат СК.
По словам отца погибшего, полиция задержала подозреваемого.