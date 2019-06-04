В Хакасии нашли тела двух пропавших осенью туристов

В Хакасии обнаружили тела двух туристов, пропавших в ноябре прошлого года. Об этом сообщается на сайте республиканского следственного управления СКР.

Тела женщины и мужчины нашли 3 июня. Для определения причины их смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Также будет проведено опознание и генетическая экспертиза.

Утром 24 ноября 2018 года трое мужчин из Краснодарского края и женщина из Саяногорска выехали на снегоходах из села Приисковое в район верховья реки Сарала. В условленное время они не вернулись, на связь они также не выходили. О пропаже в правоохранительные органы заявил мужчина, у которого они сняли гостевой дом. После этого были начаты поиски туристов.

Было возбуждено дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).