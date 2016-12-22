В Хакасии спасатели начали поиски пропавших туристов на снегоходах

В Хакасии спасатели начали поисково-спасательную операцию в поселке Приисковый Орджоникидзевского района, где пропали четыре туриста, катавшиеся на снегоходах. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МЧС.

Информация о пропавших поступила в МВД вечером 25 ноября от мужчины, который сдавал туристам жилье в поселке. По предварительным данным, двое из пропавших являются жителями Красноярского края.

Всего в настоящий момент к поискам привлечены восемь спасателей и две единицы техники. Также содействие спасательным службам оказывают волонтеры на снегоходах. Из-за сильного ветра в зоне поисков авиацию решили не использовать.

В ведомстве добавили, что неделю назад в данном регионе потерялись два жителя Красноярского края. Тем не менее благодаря ясной погоде они смогли переночевать в лесу и найти обратную дорогу самостоятельно.​