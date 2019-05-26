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Amazon $2 200 (+20,4%) прогноз CFRA к 25.04.20 Купить
Weibo $75 (+71,08%) прогноз Barclays Capital к 04.02.20 Купить
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В Хакасии нашли тела двух пропавших в прошлом году туристов

Спасатели обнаружили тела двух туристов, пропавших в Хакасии в ноябре прошлого года. Об этом сообщает Следственное управление СК по республике.

Их обнаружили вблизи села Приисковое в верховье ручья Известковый у подножья горы Арарат. Накануне в том же районе было найдено тело еще одного из пропавших.

Следствие назначило судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти туристов, в дальнейшем планируется провести опознание и генетическую экспертизу.

Общество
В Хакасии спасатели начали поиски пропавших туристов на снегоходах

По версии следствия, 24 ноября прошлого года четверо туристов — трое мужчин из Красноярского края и женщина из Саяногорска — выехали на снегоходах из Приискового в район верховья реки Сарала. Они не вышли на связь в условленное время. Хозяин гостевого дома, где остановились пропавшие, обратился в правооохранительные органы.

Поиски еще одного туриста продолжаются.

Теги: Хакасия, туристы, Следственный комитет
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