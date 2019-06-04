В Южно-Сахалинске завели дело после нападения с топором в здании мэрии

В Южно-Сахалинске завели дело после нападения с топором в здании мэрии

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после нападения мужчины с топором на человека в здании мэрии Южно-Сахалинска. Об этом говорится на сайте ведомства.

Дело завели в отношении 31-летнего мужчины, жителя города Холмска по ч. 1 ст. 105 УК (Покушение на убийство). По версии следствия, 3 июня подозреваемый нанес топором не менее пяти ранений в области головы и туловища находящемуся в здании администрации Южно-Сахалинска мужчине. Нападавший задержан, его мотивы устанавливаются.

По информации портала Sakhalin.info, нападавший помимо топора также был вооружен ножом. Он якобы хотел попасть на консультацию к мэру города Сергею Надсадину, однако его не пустили. После этого мужчина напал, по разным данным, на сотрудника или посетителя мэрии, который «попался ему под руку». Пострадавший был госпитализирован, его жизни ничего не угрожает.

