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Мужчина напал на человека в администрации Южно-Сахалинска
Пострадавший, по информации портала Sakhalin.info, является сотрудником мэрии. В тяжелом состоянии его госпитализировали. Нападавший задержан. По данным СМИ, он был вооружен топором для разделки мяса и тесаком

В здании администрации Южно-Сахалинска произошло нападение. Об этом со ссылкой на пресс-службу мэрии города сообщает местное агентство «Сахалин-Курилы». Также об этом без указания источников информации пишут порталы ASTV.ru и Sakhalin.info.

Инцидент, по данным последнего, произошел около 16:00 по местному времени (8:00 мск). Мужчина, указывает портал, хотел попасть на консультацию к мэру города Сергею Надсадину, однако его не пустили. Чтобы встретиться с градоначальником, уточняет Sakhalin.info, необходимо записываться: жителей Надсадин консультирует по определенному графику.

После этого, пишет портал, в фойе «мужчине под руку попался входивший в тот момент в здание сотрудник мэрии»: его нападавший трижды ударил тесаком и топором для разделки мяса. Как указывает ASTV.ru, информация о том, что пострадавший работал в администрации города, не подтверждена. На кого именно напал мужчина — на сотрудника или на посетителя мэрии — пока неизвестно.

Sakhalin.info, в свою очередь, пишет, что пострадавший работает в департаменте землепользования. В тяжелом состоянии его госпитализировали. Нападавший, по информации портала, — 31-летний житель города Томари (Сахалинская область). После нападения его задержали.

На своем сайте Sakhalin.info также публикует фото с места случившегося. На полу на изображениях много крови. Также портал показал находившиеся у нападавшего топор и нож .

«Сотрудники административного здания мэрии Южно-Сахалинска <...> работают в штатном режиме», — говорится в сообщении на сайте администрации. На месте происшествия, отметили местные власти, работают оперативно-следственные группы. ASTV.ru указывает, что в настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту случившегося.

В региональном главке МВД РБК посоветовали обратиться в следственное управление СКР по Сахалинской области. Там от комментариев по этому поводу пока отказались.

Автор: Евгения Маляренко
При участии: Екатерина Костина
Теги: Южно-Сахалинск, мэрия, нападение
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