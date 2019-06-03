Нападение с топором на сотрудника мэрии в Южно‐Сахалинске попало на видео

Нападение с топором на сотрудника мэрии в Южно‐Сахалинске попало на видео

Портал Sakhalin.info опубликовал видеозапись с камер видеонаблюдения в администрации Южно-Сахалинска, где произошло нападение на сотрудника.

На кадрах видно, как мужчина, одетый в красную куртку с капюшоном, напал на человека, сидящего на стуле возле входной двери. Пострадавший попытался убежать, но напавший догнал его, повалил на пол и несколько раз ударил. Затем напавшего оттащили и отобрали у него оружие.

Видео: Sakh.com

По данным портала, мужчина был вооружен топором и ножом. Пострадавшего он называет сотрудником департамента землепользования администрации Южно-Сахалинска.