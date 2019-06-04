В известной из-за «пасхального банкета» колонии скончался заключенный

В исправительной колонии № 2 города Ливны (Орловская область) погиб осужденный. Об этом сообщает УФСИН по региону.

По данным ведомства, мужчина скончался 30 мая в больнице города. ФСИН утверждает, что он длительное время страдал хроническим заболеванием, постоянно находился под наблюдением врачей и получал все необходимые лекарства. Однако в результате был госпитализирован и скончался из-за болезни. Впрочем, ведомство проводит проверку, отмечается в сообщении.

Колония в Орловской области стала известна после публикации в Сети видеозаписи, на которой видно, как осужденные учреждения празднуют Пасху за накрытыми на улице столами с различными блюдами. Сотрудников колонии на записи, которую начала проверять прокуратура, нет. Начальник колонии и его заместитель впоследствии были уволены.