Спонсор Brexit отверг информацию о получении финансирования из России

Организованная в 2016 году Арроном Бэнксом кампания по выходу Великобритании из ЕС финансировалась за счет средств из его британских предприятий, заявил бизнесмен. «Русских денег» в программе Leave.EU, по его словам, не было

Аррон Бэнкс (Фото: Victoria Jones / AP)

Один из ключевых спонсоров кампании по выходу Великобритании из Евросоюза, британский предприниматель Аррон Бэнкс отверг информацию о том, что организованная им перед референдумом о Brexit агитационная программа Leave.EU финансировалась из России. Об этом предприниматель заявил в интервью программе «Шоу Эндрю Марра» на Би-би-си.

Согласно британскому законодательству, иностранные пожертвования на политические кампании в стране запрещены. Ранее о том, что Бэнкс неоднократно встречался с послом России в Лондоне Александром Яковенко и участвовал в бизнес-схемах, связанных с Россией, сообщали издания The Sunday Times и The Observer.

В связи с этим в Великобритании в настоящее время, как напоминает Би-би-си, против Бэнкса ведется расследование. Сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить, действительно ли бизнесмен являлся «истинным источником» финансирования кампании Leave.EU, на которую было потрачено £8 млн (около $10,4 млн).

В интервью программе «Шоу Эндрю Марра» предприниматель, как указывает телерадиовещательная компания, заверил, что все средства, потраченные на эту программу, были из его британских предприятий. «Не было никаких русских денег и вмешательства какого-либо типа [в эту кампанию] также не было», — заявил Бэнкс, подчеркнув, что в этом вопросе ему бы хотелось быть предельно откровенным.

Финансирование Leave.EU, по его словам, обеспечила британская компания с ограниченной ответственностью Rock Services (она занимается страховым бизнесом). «Мы страхуем около полумиллиона клиентов в год, что соответствует численности населения Манчестера», — добавил Бэнкс, заметив, что оборотные средства этой компании с учетом объема страховых взносов составляют £250 млн (порядка $324,2 млн).

Данные о частных тайных встречах британского предпринимателя и Яковенко прежде также комментировали в российском МИДе. «Очередной бред», — отмечала в июле официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. До этого, в июне 2016 года, она также отвечала на информацию о том, что Brexit был организован в том числе при помощи Москвы. Людей, которые распространяют такие данные, представитель МИД России называла теми, кто «искренне верит в то, что Мертвое море убила Россия».