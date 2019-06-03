ФАС не выявила связи Минкультуры с переносом «Мстителей»

Федеральная антимонопольная служба не увидела признаков нарушений со стороны Министерства культуры при определении даты выхода в российский прокат фильма «Мстители: Финал», заявили РБК в пресс-службе ФАС.

«Антимонопольная служба не выявила признаков нарушения закона о защите конкуренции со стороны Министерства культуры, связанного якобы с переносом выхода в российский прокат фильма «Мстители: Финал», — отметила замначальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Юлия Ермакова.

В антимонопольном ведомстве добавили, что информация о переносе министерством даты выхода картины с 24 на 29 апреля не соответствует действительности, поскольку дистрибьютор фильма в СНГ, Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR), представил в Минкультуры запрос на прокатное удостоверение с датой выхода фильма именно 29 апреля.

Ранее «Ведомости» сообщали, что сети кинотеатров «Каро», «Киномакс» и «Синема стар» отправили в профильное министерство и прокатчику фильма письмо с просьбой перенести премьеру картины «Мстители: Финал» в премиальных форматах (IMAX, Luxe, Dbox, 4DX и Doldy Atmos) на 25 апреля, когда премьера пройдет во всем мире. По данным газеты, «премьеру фильма Disney сдвинули, чтобы не мешать показу российского фильма «Миллиард». Представители дистрибьютора тогда отказались от комментариев, а в министерстве заявили, что прокатчик не обращался в ведомство с просьбой о переносе.

Последняя часть «Мстителей» собрала в российском прокате более 2,5 млрд руб.