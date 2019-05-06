Новые «Мстители» установили рекорд по скорости кассовых сборов

Кинолента «Мстители: Финал» собрала в мировом прокате за неполные две недели $2,189 млрд. Таким образом, картина братьев Энтони и Джо Руссо побила рекорд фильма Джеймса Кэмерона «Аватар», который преодолел отметку в $2 млрд за 47 дней, сообщает CNBC.

Как отмечает телеканал, новые «Мстители» собрали эту сумму за 11 дней проката. Этот показатель стал самым быстрым в истории мирового кинематографа.

По состоянию на воскресенье, 5 мая, самым кассовым фильмом всех времен остается «Аватар». При этом картина «Мстители: Финал» обошла в этом списке «Титаник» и поднялась на второе место в истории.

По предварительным данным, опубликованным порталом kinobusiness.com, новые «Мстители» к настоящему моменту собрали в прокате на территории России и стран СНГ почти 2,2 млрд руб. За уикенд со 2 по 5 мая эта сумма составила 925 млн руб.