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eBay $49 (+27,97%) прогноз Barclays Capital к 04.03.20 Купить
Bed Bath & Beyond $20 (+19,98%) прогноз Morgan Stanley к 05.04.20 Купить
Kraft Heinz $40 (+21,1%) прогноз Jefferies к 11.03.20 Купить
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Технологии и медиа ,  
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Новые «Мстители» установили рекорд по скорости кассовых сборов

Кинолента «Мстители: Финал» собрала в мировом прокате за неполные две недели $2,189 млрд. Таким образом, картина братьев Энтони и Джо Руссо побила рекорд фильма Джеймса Кэмерона «Аватар», который преодолел отметку в $2 млрд за 47 дней, сообщает CNBC.

Как отмечает телеканал, новые «Мстители» собрали эту сумму за 11 дней проката. Этот показатель стал самым быстрым в истории мирового кинематографа.

Технологии и медиа
Финальная часть «Мстителей» собрала в прокате миллиард рублей за три дня

По состоянию на воскресенье, 5 мая, самым кассовым фильмом всех времен остается «Аватар». При этом картина «Мстители: Финал» обошла в этом списке «Титаник» и поднялась на второе место в истории.

По предварительным данным, опубликованным порталом kinobusiness.com, новые «Мстители» к настоящему моменту собрали в прокате на территории России и стран СНГ почти 2,2 млрд руб. За уикенд со 2 по 5 мая эта сумма составила 925 млн руб.

Теги: Фильм, кассовые сборы, рекорд
Материалы по теме
Финальная часть «Мстителей» собрала в прокате миллиард рублей за три дня
Технологии и медиа
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Общество
Новые «Мстители» стали лидером в российском прокате во втором уикенде
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