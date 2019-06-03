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В Испании в ДТП с перевернувшимся автобусом пострадали более 20 человек

Как минимум 20 человек пострадали в ДТП с перевернувшимся автобусом на трассе А-1 в районе города Алькобендас, который входит в состав провинции Мадрида. Об этом сообщается в Twitter мадридской службы спасения.

По данным спасателей, один человек тяжело ранен, еще шесть находятся в состоянии средней тяжести, у 13 зафиксированы легкие повреждения.

Как отмечает газета Okdiario, с серьезной травмой грудной клетки госпитализировали 73-летнюю женщину. Авария произошла в 22:00 по местному времени (23:00 мск) 2 июня. Почему автобус перевернулся, пока не сообщается.

На месте происшествия работают пожарные службы, полиция и Гражданская гвардия Испании, которая начала расследование обстоятельств случившегося.

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В конце мая в Италии перевернулся автобус, в котором находились российские туристы. Авария произошла на дороге Сиена — Флоренция. Одна россиянка погибла, еще 12 граждан России пострадали. Водителя автобуса позже задержали.

Теги: Испания, Автобус, ДТП
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