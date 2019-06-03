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YY $100 (+47,49%) прогноз JP Morgan к 31.12.19 Купить
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В Rambler Group назначили СЕО и управляющего директора

В Rambler Group произошли изменения в системе управления. Об этом говорится в сообщении холдинга, поступившем в РБК.

Теперь за управление и развитие группы вместо управляющего комитета будут отвечать CEO и правление. На пост CEO назначили Рафаэля Абрамяна. В состав правления войдут лидеры основных подразделений Rambler Group.

Кроме того, на должность управляющего директора Rambler&Co назначили Максима Тадевосяна, который будет курировать работу блока «Медиа» (Gazeta.ru, Lenta.ru, Afisha.ru, Championat.ru, Rambler.ru, LiveJournal), блока «Коммерция», блока ИТ и сервиса «Rambler.Касса». Тадевосян также станет членом правления и будет подчиняться Абрамяну.

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По словам нового СЕО, основной задачей новой системы управления будет повышение эффективности процессов за счет координации подразделений группы.

Максим Тадевосян с февраля 2018 года занимал пост заместителя генерального директора по коммерции Rambler Group. Рафаэль Абрамян, в свою очередь, в 2018 году стал членом управляющего комитета Rambler Group.

Уточняется, что изменения в системе управления происходят в рамках объявленной ранее сделки по вхождению в капитал группы Сбербанка.

Ранее председатель правления банка Герман Греф заявил, что сделка между Сбербанком и Rambler Group позволит задать на рынке российских медиа «новую планку» с точки зрения качества контента, форматов его потребления и уровня технологий.
 

Теги: Rambler&Co, назначение, директор, управляющий
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