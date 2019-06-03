В Rambler Group назначили СЕО и управляющего директора

В Rambler Group назначили СЕО и управляющего директора

В Rambler Group произошли изменения в системе управления. Об этом говорится в сообщении холдинга, поступившем в РБК.

Теперь за управление и развитие группы вместо управляющего комитета будут отвечать CEO и правление. На пост CEO назначили Рафаэля Абрамяна. В состав правления войдут лидеры основных подразделений Rambler Group.

Кроме того, на должность управляющего директора Rambler&Co назначили Максима Тадевосяна, который будет курировать работу блока «Медиа» (Gazeta.ru, Lenta.ru, Afisha.ru, Championat.ru, Rambler.ru, LiveJournal), блока «Коммерция», блока ИТ и сервиса «Rambler.Касса». Тадевосян также станет членом правления и будет подчиняться Абрамяну.

По словам нового СЕО, основной задачей новой системы управления будет повышение эффективности процессов за счет координации подразделений группы.